LA PRO LOCO PAGNONA ORGANIZZA UNA GITA A PARMA E CREMONA

PAGNONA – La Pro Loco di Pagnona organizza per l’8 e 9 novembre una gita a Parma e Cremona. Il viaggio prevede la visita a un prosciuttificio a Langhirano, con spiegazione della produzione del prosciutto di Parma e degustazioni.

Nel pomeriggio è prevista una passeggiata guidata nel centro di Parma, con tappe alla cattedrale, al battistero, al Teatro Regio e alla Pilotta. Pernottamento in un hotel quattro stelle vicino al centro.

Il giorno successivo, dopo colazione, si raggiunge Cremona per visitare liberamente la città e partecipare alla “Festa del Torrone” con eventi storici e stand gastronomici. Il costo è di 185 euro per 50 partecipanti, 200 euro se sono meno di 35.