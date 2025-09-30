AL VIA I LAVORI DI LARIO RETI HOLDING SULLA RETE IDRICA DI PORTONE

BELLANO – Lario Reti Holding ha avviato i lavori per l’adeguamento della rete idrica nella località Portone, nel Comune di Bellano. L’intervento nasce dall’esigenza di garantire un adeguato trattamento delle acque reflue fognarie, oggi non ancora gestite da Lario Reti Holding.

Il progetto prevede il trattamento in loco dei reflui tramite la posa di 1.300 metri di nuovi collettori fognari, la realizzazione di un impianto di pompaggio e sollevamento dei liquami e la posa di una vasca Imhoff di nuova generazione, in grado di rispondere alle esigenze della frazione. Le vasche Imhoff sono dispositive semplici ma estremamente efficaci per il trattamento delle acque reflue, particolarmente diffuse nei piccoli centri abitati e nelle zone montane.

Queste vasche non richiedono impianti complessi né consumi energetici rilevanti, sono resistenti, durevoli e adatte a contesti rurali dove gli interventi di manutenzione devono essere minimi ma efficaci.