ANCORA VANDALI AL PARCO GIOCHI DI INTROBIO, IL SINDACO LO CHIUDE

INTROBIO – Atti vandalici e condizioni igieniche compromesse hanno colpito il bagno pubblico del parco giochi di viale della Vittoria, costringendo l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza. Con un’ordinanza firmata dalla sindaca Silvana Piazza, il Comune di Introbio ha disposto la chiusura temporanea dei servizi igienici, a partire da mercoledì 1 ottobre, fino al termine dei lavori di ripristino.

La decisione è motivata da danneggiamenti agli arredi e impianti, documentati fotograficamente e verificati in loco. Il bagno, collocato in un’area ad alta frequentazione turistica, è stato giudicato inutilizzabile e fonte di disagio per cittadini e visitatori.

L’ordinanza prevede l’apposizione di segnaletica da parte della Polizia Locale, l’informazione ai Carabinieri per la vigilanza, e il coinvolgimento degli agenti di pubblica sicurezza per garantire il rispetto delle disposizioni.

Le fotografie scattate all’interno del bagno mostrano una situazione allarmante: rifiuti sparsi, carta igienica nel WC, liquidi stagnanti e sporcizia diffusa. Un contesto che ha suscitato indignazione tra i cittadini e ha spinto la stessa sindaca Piazza a commentare pubblicamente: “Ci sono comportamenti che lasciano veramente senza parole. Rabbia? Senso di impotenza? Pensare che a nulla serve cercare di migliorare… Poi pensi che Introbio merita al di là di tutto e tutti… e vai avanti”.

Il parco giochi è uno spazio prezioso per la comunità. La sua cura è un dovere condiviso. L’amministrazione invita i cittadini a rispettare i beni comuni e a segnalare comportamenti scorretti. La chiusura del bagno pubblico è una misura necessaria, ma temporanea. L’obiettivo è restituire alla collettività un luogo decoroso, sicuro e all’altezza della bellezza che Introbio sa offrire.

C.A.M.