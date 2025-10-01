RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “IL SENTIERO CHE NON CHIEDE PERMESSO”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.
Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Il sentiero che non chiede permesso”.
L’autore la descrive così:
Il sentiero che non chiede permesso
Nel grembo del bosco
una lama di luce sussurra,
non cerca applausi,
non teme il silenzio.
Cammina dove il passo
non ha ancora memoria.
Una lama di luce attraversa il sottobosco come un pensiero improvviso. Intorno, il buio custodisce il respiro della terra. L’acqua gocciola lenta, scandendo il tempo come un metronomo invisibile. Le piante si piegano appena, immobili nel loro ascolto. In questo frammento di silenzio, la natura non si mostra: si lascia intuire, tra luce, ombra e voce liquida.
Foto scattata a Pagnona il 30/09/2025