SS 36: RIAPERTA LA CORSIA DI MARCIA VERSO SONDRIO

ABBADIA LARIANA – Riaperta al traffico la corsia di marcia in direzione Sondrio della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” ad Abbadia Lariana al chilometro 55,600, chiusa lo scorso 28 settembre dopo la caduta di un masso di circa 3 metri cubi sul piano viabile.

Questa mattina si sono concluse le operazioni di disgaggio dei massi pericolanti a un’altezza di circa 900 metri, attraverso l’utilizzo di esplosivi, a cui sono seguiti gli interventi di messa in sicurezza e pulizia del versante da parte della ditta incaricata da Anas, già impegnata sul posto per la protezione dei piani viabili da caduta massi e dal dissesto idrogeologico.