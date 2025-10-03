DAL 1° DICEMBRE STOP AI BIGLIETTI CARTACEI ARRIVA ITALIA A LECCO

LECCO – A seguito dell’attivazione, lo scorso febbraio, del nuovo sistema di bigliettazione elettronica su tutti i servizi di trasporto gestiti da Arriva Italia nell’area di Lecco, si informa l’utenza che tutti i biglietti cartacei già emessi saranno validi esclusivamente fino al 30 novembre 2025.
A partire dal 1° dicembre, i titoli cartacei residui già emessi non saranno più utilizzabili né rimborsabili. Si invita pertanto la clientela a utilizzare entro tale data eventuali biglietti cartacei ancora in proprio possesso …