INTROBIO: DANNEGGIATO IL CANESTRO DEL PARCO GIOCHI, NON SARÀ SOSTITUITO

INTROBIO – Il canestro da basket installato nel parco giochi di Viale della Vittoria è stato nuovamente danneggiato. La struttura, già riparata in passato grazie all’impegno dell’ASD Sport Valsassina, è stata piegata e resa inutilizzabile. A comunicarlo è la sindaca Silvana Piazza, che ha annunciato che non verrà più sostituito.

Il canestro rappresentava un punto di ritrovo per giovani e famiglie, un gesto di cura verso lo spazio pubblico. La sua rottura definitiva ha suscitato amarezza, non solo per il danno materiale, ma per il senso di frustrazione che ne deriva. “Non c’è pace per il parco di Viale della Vittoria,” scrive la sindaca in un post. “Inutile sostituire giochi datati con nuovi, inutile tenere puliti i bagni, inutile tutto di fronte a queste cose. Chi distrugge un bene pubblico, distrugge la sua dignità”. Un gesto che lascia il segno.

Il canestro era stato sistemato con attenzione, nella speranza che potesse essere vissuto e rispettato. La decisione di non procedere con una nuova installazione non nasce da rassegnazione, ma dalla volontà di invitare la cittadinanza a riflettere sul valore dei beni comuni. Un invito alla cura condivisa.

Il parco giochi resta un luogo centrale per la vita del paese. L’amministrazione comunale rinnova l’appello al rispetto, alla responsabilità e alla partecipazione attiva. Ogni gesto di attenzione contribuisce a costruire un ambiente più accogliente e duraturo.

Introbio continua a credere nei suoi spazi. Ma ha bisogno che siano vissuti con rispetto. Cosa che a giudicare dai continui danni a carico dei contribuenti non viene fatta.

