CS CASARGO: ALLE 15 PRIMA TRASFERTA. CAMPO SINTETICO A SAN ZENO

CASARGO – Quarta giornata del campionato di Terza Categoria di Lecco, girone A. Il Casargo, a punteggio pieno a quota 9 dopo tre gare, gioca domenica 5 ottobre alle 15 in trasferta a San Zeno.

San Zeno che di punti invece ne ha 4, frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Un match che viene dopo il sonoro 5-0 rifilato a Due Vi .

“La partita si svolgerà alle 15 a San Zeno, frazione di Olgiate Molgora, su un campo sintetico – commenta Carlo Pasquini, presidente del Casargo -. Questo per noi non è un vantaggio, potrebbe anzi aumentare le difficoltà. Dopo tre incontri casalinghi si tratta della prima trasferta e siamo chiamati a ripetere l’inizio positivo di campionato”.

RedSpo