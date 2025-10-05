NON BASTA GARAGNANI. CORTENOVA FERMATO, 1-1 CON LA NUOVA RONCHESE

CORTENOVA  – Un punto a testa tra Cortenova e Nuova Ronchese nella sfida di Seconda categoria, girone L, disputatasi quest’oggi a Bindo.

La formazione valsassinese era passata in vantaggio grazie a un guizzo dell’ attaccante centrale Filippo Garagnani (che in questa fase deve giocare da esterno), ma nella ripresa è arrivato il pareggio ospite firmato da S. Crippa, che ha ristabilito la parità e fissato l’1-1 finale.

Nel quadro di giornata, i risultati degli altri incontri e la classifica aggiornata confermano un girone molto equilibrato, dove ogni giornata può portare sorprese significative.

Per il tecnico del Cortenova Andrea Tantardini quella di oggi è stata “la migliore prestazione stagionale, contro una signora squadra. Il recupero dei veterani – constata il Mister gialloblu – si è fatto sentire. Peccato per le occasioni a favore di Garagnani e Ripamonti“.

Nel prossimo turno – appuntamento domenica 12 ottobre – il Cortenova sarà impegnato in trasferta sul campo dell’Olgiate Aurora, formazione temibile tra le mura amiche, in una gara che si preannuncia già importante per la graduatoria.

RedSpo

 

