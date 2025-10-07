“DIAMOCI UNA REGOLATA” ALLA PALESTRA DI INTROBIO

INTROBIO – Insieme a Silvia Sangalli, pedagogista dell’Università di Bergamo che da anni si occupa di educazione e formazione in ambito scolastico, sportivo e sociale, l’Asd Sport Valsassina organizza un incontro speciale pensato per bambini e genitori. Appuntamento a martedì 14 ottobre alle 18 alla Palestra delle scuole medie di Introbio.

Attraverso giochi, attività e momenti di amicizia, si costruiranno insieme le regole della palestra, così da renderle condivise, comprensibili e sentite da tutti. Durante l’incontro si parlerà di: come comportarsi in allenamento e in partita; il ruolo dei genitori in tribuna; il valore del rispetto reciproco; l’amicizia e il fair play come basi del nostro sport.

L’incontro durerà circa un’ora e mezza e si concluderà con un piccolo rinfresco.