DRAMMA DI CASSINA, UDIENZA-LAMPO PER PAROLI: RINVIO ALLA PROCURA

LECCO – È durata una manciata di minuti l’udienza preliminare con imputato Corrado Paroli, che deve rispondere dell’omicidio della madre Margherita Colombo, 73 anni, avvenuto a Cassina Valsassina il 18 novembre 2024.

Per il momento nessun passaggio in Corte d’Assise: davanti al giudice delle udienze preliminari Salvatore Catalano e al Pm Chiara Di Francesco, sono state avanzate delle eccezioni da parte del difensore di Paroli, avvocatessa Maria Elisabetta Corlaita, e il giudice ha rinviato gli atti in Procura.

I fatti risalgono al 18 novembre dello scorso anno: Margherita Colombo era stata rinvenuta cadavere nella sua abitazione, vicino il figlio in fin di vita che, portato all’ospedale, si salvò.

Le indagini della Procura hanno portato a fare chiarezza del fatto e Corrado Paroli, ora in carcere, deve rispondere di omicidio. La 73enne, secondo l’autopsia, sarebbe morta soffocata, mentre il figlio Corrado, trovato in fin di vita accanto a lei, avrebbe bevuto delle sostanze. Il tutto dovrà essere chiarito davanti al Gup quando saranno trasmesso gli atti dalla Procura.

A.Pa.