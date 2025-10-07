ELISOCCORSO AREU A BARZIO: LE IMMAGINI DELLE ESERCITAZIONI

BARZIO – Durante i mesi di ottobre e novembre, la Valsassina ospita una serie di esercitazioni sanitarie del Servizio di Elisoccorso Regionale AREU, in collaborazione con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo; la sede dei sanitari sarà la Casa delle Guide di Introbio, in località Cantaliberti.

Il nostro fotografo di fiducia Maurizio Castoldi ha immortalato momenti intensi di addestramento che si sono svolti alla piazzola del Cnsas di Barzio, con i mezzi dei soccorritori; insieme a lui, Gianpiero Vergottini ha filmato un video delle esercitazioni (a fondo pagina), con gli elicotteri in azione.

RedBar