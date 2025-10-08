COMUNICAZIONE IN VALSASSINA: BEADV APRE LA SUA SEDE A PASTURO

PASTURO – BEADV ha aperto ufficialmente la sua sede a Pasturo e porta in Valsassina “un punto di riferimento concreto per la comunicazione e il marketing d’impresa”.

Fondata da Andreas Brugora, BEADV è un’agenzia di comunicazione che opera a fianco delle aziende del territorio offrendo servizi di digital marketing, sviluppo web, grafica, stampa e produzione di contenuti foto e video. La missione è chiara: offrire alle attività della valle un supporto completo e professionale, senza dover cercare altrove competenze digitali e creative.

“Crediamo che la comunicazione efficace nasca dalla conoscenza diretta del territorio e delle persone che lo vivono. BEADV nasce qui e lavora qui, per valorizzare le imprese della nostra valle,” spiega Andreas Brugora, fondatore di BEADV.

I principali servizi offerti

– Consulenza e strategia: digital marketing, gestione campagne multicanale, piani editoriali, corsi di formazione.

– Grafica e stampa: loghi, immagine coordinata, brochure, cataloghi, vetrofanie, stampa su abbigliamento e grande formato.

– Web e digital: siti web, SEO e posizionamento Google, gestione social, CRM, campagne digitali, sviluppo app e webapp.

– Contenuti e produzione: riprese video, foto e droni, eventi, allestimenti fiere e negozi.

BEADV si propone come partner locale per la comunicazione, capace di affiancare imprese, professionisti e realtà del territorio in ogni fase del loro percorso di crescita, dalla strategia alla realizzazione

Sede: via Alessandro Manzoni, 51, 23818 Pasturo LC



Sito web: https://www.beadv.it/

Email: info@beadv.it

Instagram / Facebook: @beadv_comunicazione