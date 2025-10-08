INCIDENTE A BALISIO: AUTO COINVOLTE, 41ENNE SOCCORSA IN ‘CODICE VERDE’

CREMENO – Incidente nella prima mattinata di oggi, poco dopo le 6:30, nei pressi della rotonda di Balisio lungo la Strada Provinciale 62. Due auto si sono scontrate, coinvolte nell’impatto due persone – tra cui una donna di 41 anni, soccorsa dai sanitari del Soccorso Centro Valsassina con un’ambulanza. Le condizioni della persona ferita, fortunatamente, non destano preoccupazione: è stata trasportata in ospedale in codice verde.
La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.
RedCro