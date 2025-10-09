CALCIO LECCO: UN OTTOBRE DECISIVO CHE PASSA DALL’ALBINOLEFFE

LECCO – La nona giornata del campionato di Serie C, girone A, vede la Calcio Lecco di mister Federico Valente impegnata domenica 12 ottobre alle 17:30 in trasferta contro l’AlbinoLeffe. I blucelesti arrivano al match con 18 punti in classifica, al secondo posto e a -4 dalla capolista Vicenza. I bergamaschi invece di punti ne hanno 12.

La Calcio Lecco ha collezionato finora 5 vittorie e 3 pareggi, due dei quali arrivati nelle ultime due giornate contro Giana Erminio e Virtus Verona. Una squadra ancora imbattuta, ma che deve ritrovare la vittoria se punta davvero a qualcosa di importante. Il Vicenza infatti non aspetta nessuno con ben 7 successi e un pari.