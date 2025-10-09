BELLANO. MARTEDÌ 14 PARTE IL CORSO PER I NUOVI VOLONTARI DEL SOCCORSO

BELLANO – Martedì 14 ottobre alle 21, nella sede di via Papa Giovanni XXIII n.7, inizierà il corso promosso dal Soccorso Bellanese per formare nuovi volontari. Lo slogan è “Dare una mano è meraviglioso” e l’invito è rivolto a tutti: non servono forza o esperienza, solo voglia di aiutare.

Il corso è adatto a tutti e insegna manovre salvavita, offrendo anche ruoli più tranquilli per scegliere in maniera graduale, come accompagnare malati o bambini …

