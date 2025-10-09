MORTERONE – Soccorsi mobilitati intorno alle 14:50 di oggi, 9 ottobre, nel territorio di Morterone: per cause ancora da chiarire, un escursionista è caduto su un tratto impervio a poca distanza dal Monte Due Mani.
Sul posto, in codice giallo, sono giunti gli uomini del Soccorso alpino lecchese e l’elisoccorso decollato da Como …
ESCURSIONISTA CADE NEI PRESSI DEL MONTE DUE MANI, IN VOLO L’ELICOTTERO
