ATTIVITÀ STORICHE: RICONOSCIMENTI ANCHE A BARZIO E INTROBIO

LECCO – Tappa a Lecco per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2025. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 17 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Lecco che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guido Guidesi, anche il sottosegretario con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, e il componente della Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco, Ilaria Bonacina. Per il quarto anno consecutivo, su iniziativa dell’assessore Guidesi, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde, in collaborazione con le Camere di Commercio.

Queste le 17 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Lecco (4 botteghe artigiane storiche, 3 locali storici, 10 negozi storici) …

