MORTI SUL LAVORO IN LOMBARDIA: LECCO IN ZONA ROSSA

MILANO – Cremona, Lecco e Brescia restano le province lombarde più a rischio per mortalità sul lavoro, con un’incidenza di mortalità superiore alla media nazionale. Nonostante ciò, la Lombardia nel complesso è passata dalla zona gialla alla zona bianca, segnalando un miglioramento generale nella sicurezza sul lavoro.

Secondo l’ultima indagine aggiornata a fine agosto 2025 dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, la Lombardia ha registrato 97 morti sul lavoro nei primi otto mesi dell’anno, un calo del 19,8% rispetto al 2024. Il rischio di morte in Lombardia è pari a 15,0 morti per milione di occupati, ben al di sotto della media italiana di 20,6. La provincia di Lecco, però, con un’incidenza di 27,8, si colloca tra le tre province lombarde in zona rossa, a indicare un livello di rischio molto alto rispetto alla media regionale e nazionale.