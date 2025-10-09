PERLEDO. DAL 20 OTTOBRE CHIUDE LA STRADA PER ESINO PER LAVORI IDRAULICI

PERLEDO – Dalle 8 del prossimo lunedì 20 ottobre e fino alle 19 di venerdì 31 ottobre, la SS 753 “di Esino” sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 4+350 e il km 5+060, in località Selva.

Il provvedimento, disposto da Anas, è necessario per consentire la costruzione di una nuova condotta per le acque meteoriche, nell’ambito degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico richiesti dal Comune di Perledo.

Durante la chiusura, tutti gli utenti non residenti dovranno seguire un percorso alternativo …

