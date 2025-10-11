LUNEDÌ A BARZIO L’ADDIO A MARIO BERGAMINI, DECEDUTO IERI A 80 ANNI

ALTOPIANO VALSASSINESE – Si terranno lunedì 13 ottobre alle 11, nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro a Barzio, i funerali di Mario Bergamini, figura storica di imprenditore del territorio scomparsa all’età di 80 anni.

La cerimonia sarà anticipata dal santo rosario alle 10:30 e vedrà la partecipazione della comunità locale, dei parenti e degli amici che in queste ore hanno espresso vicinanza alla famiglia, in particolare alla moglie Claudia, ai figli, ai nipoti e alla sorella Carla.

Dopo la funzione religiosa, la salma di Bergamini sarà accompagnata al tempio di cremazione. I cittadini che vorranno rendere omaggio potranno visitare la camera ardente, allestita nell’abitazione della famiglia a Barzio in piazza Cavour 18 fino alle 9:30 di lunedì mattina.

La comunità dell’Altopiano valsassinese si raccoglie nel commosso saluto allo scomparso, ricordato per il suo impegno e la sua gentilezza, con un sentito ringraziamento a quanti parteciperanno al lutto.

