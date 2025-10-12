CODICE ROSSO IN VAL BIANDINO: ANZIANA COLTA DA GRAVE MALORE ELISOCCORSA

INTROBIO – Mobilitazione dei soccorsi oggi pomeriggio in Val Biandino, nel territorio del Comune di Introbio, per un intervento sanitario in zona impervia. L’allerta è scattata poco dopo le 13:40, quando è stato richiesto l’arrivo dei tecnici del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana per assistere una donna di 85 anni colta da un malore.

Sul posto si è attivata anche la centrale operativa di Soreu Laghi, che ha disposto l’invio dell’elisoccorso decollato da Bergamo. L’operazione si svolge in un’area di difficile accesso, dove i soccorritori hanno raggiunto l’anziana per la valutazione e le prime cure mediche sul posto. Al momento è applicato il codice “rosso” (il più serio).

AGGIORNAMENTO: la persona coinvolta è stata trasportata all’ospedale ‘Manzoni’ a Lecco.

RedCro