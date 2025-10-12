TERZA CATEGORIA, SECONDO KO DI FILA: CASARGO PERDE IN CASA CON L’ASSESE

CASARGO – Dopo il pesante 5-0 subito nell’ultimo turno, il Centro Sportivo Casargo incappa nella seconda sconfitta consecutiva.
Protagonista di una partita combattuta ma sfortunata, la squadra dell’Alta Valsassina, nonostante le reti messe a segno da Baruffaldi e Spandri (foto a destra), conclude a mani vuote il confronto interno con l’Assese Calcio. Decisiva nell’economia dell’incontro l’espulsione al 12′ del primo tempo di Galluzzi, che ha condizionato la reazione della formazione biancorossa (oggi in tenuta biancoverde), già chiamata a rincorrere dopo essere passata in svantaggio.
Per il Casargo – scivolato al quinto posto dopo essere stato anche al comando della classifica – sarà fondamentale ritrovare compattezza e punti già a partire dal prossimo impegno, il 19 ottobre sul campo del Vercurago.
RedSpo