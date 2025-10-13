CALCIO LECCO, VALENTE: “ABBIAMO SOFFERTO, MA HO VISTO UNA BELLA REAZIONE”

LECCO – Mentre la Calcio Lecco oggi si stringe nel cordoglio e nel dolore al responsabile del Settore Giovanile Paolo Pennati per la scomparsa del papà Angelo, ieri le prime parole dell’allenatore bluceleste dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell’AlbinoLeffe sono state dedicate al tifoso caduto dalla balaustra a 10′ dalla fine: “Siamo tutti con lui e ci auguriamo che torni presto a sostenerci”, dice Federico Valente. Il tifoso oggi sta bene. È stato infatti dimesso dall’ospedale dopo aver trascorso la notte in osservazione al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nessuna grave conseguenza per lui quindi.

Riguardo la gara, Valente la divide in due tempi ben distinti. La prima frazione è stata di chiaro dominio dell’AlbinoLeffe, con il Lecco costretto a difendersi intensamente, tanto che i quinti hanno spesso avuto il compito di contenere vicino alla propria area. “Abbiamo dovuto respingere più volte sulla linea, poi c’è stato l’intervento nostro o del portiere a salvarci” ha spiegato l’allenatore. Nella ripresa, con alcuni cambi e un modulo rivisitato, la squadra ha cambiato marcia e volto: “Abbiamo invertito i quinti, migliorando l’intensità e conquistando meritatamente i tre punti”.