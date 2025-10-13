L’OPINIONE DI RICCIARDELLI: DISINVOLTE OPERAZIONI METTONO A RISCHIO GLI ITS?

LECCO – Ancora una volta, il nostro columnist Valerio Ricciardelli, esperto di politiche economiche e di employability, fattori necessari per comprendere e indirizzare le politiche scolastiche, rimette sul tavolo delle osservazioni il tema delle fragilità dell’istruzione terziaria degli ITS, stavolta aggravata da notizie che non mettono certo di buon umore.

Per coloro che conoscono e che si occupano di istruzione e formazione e di employability dei nostri giovani, ma che guardano con occhio critico anche le disinvolte operazioni che spesso accadono laddove ci sono dei finanziamenti pubblici, non possono sfuggire e preoccupare le notizie tornate ad apparire nella cronaca del Fatto Quotidiano dello scorso 4 ottobre e poi ancora riprese nei giorni successivi che riporto nel link, e che in qualche modo erano iniziate a circolare più di un anno fa, anche con qualche ripercussione sull’andamento delle attività programmate.