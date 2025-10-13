TASSE FRONTALIERI: DA REGIONE OLTRE 447 MILA EURO AGLI ENTI LECCHESI

LECCO – La giunta regionale della Lombardia ha deliberato l’attribuzione delle somme derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l’anno 2023, ai sensi della Legge 83/2023.

Si tratta complessivamente di oltre 14 milioni di euro, trasferiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze alla Regione Lombardia, di cui 447.157,20 euro destinati alla Provincia di Lecco e alle Comunità Montane del territorio.

Nel dettaglio, i fondi assegnati sono così suddivisi:

– Provincia di Lecco: 131.332,88 euro

– Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino: 129.769,39 euro

– Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera: 186.054,93 euro

Le risorse saranno utilizzate dagli enti beneficiari per la realizzazione, il completamento e il potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte a migliorare le condizioni dei lavoratori frontalieri, con particolare attenzione ai settori dell’edilizia abitativa e dei trasporti pubblici.

“Si tratta di fondi importanti – ha commentato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza – che mirano a sostenere i territori di confine e migliorare concretamente la vita dei cittadini che ogni giorno si spostano oltrefrontiera per lavoro. Le Comunità Montane e la Provincia potranno ora programmare interventi strategici, in un’ottica di crescita e coesione territoriale”.