LAMPIONI ‘INUTILIZZABILI’ A TACENO, IL SINDACO RISPONDE ALLE CRITICHE

TACENO – Dopo la lettera aperta pubblicata da un lettore su Valsassinanews riguardo ai lampioni di Taceno “costosissimi ma non funzionanti”, il sindaco Alberto Nogara chiarisce la situazione e risponde alle critiche.

Sindaco Nogara, come risponde alle contestazioni sul presunto spreco di denaro per l’impianto di illuminazione?

“Non abbiamo buttato via soldi, al contrario. I 500 mila euro spesi non sono un costo inutile, ma un investimento per staccarci da Enel e rendere comunale l’intero impianto di illuminazione pubblica. Si tratta di un passo importante che darà vantaggi economici e gestionali nel medio-lungo periodo”.

Quali problemi avete incontrato che hanno ritardato il funzionamento dell’impianto?

“Alcuni dei contatori esistenti non erano sufficienti per sostenere la nuova rete, quindi abbiamo dovuto aumentare la portata. Questo ha richiesto ulteriori interventi tecnici e verifiche, che inevitabilmente hanno allungato i tempi”.

C’è stata anche qualche difficoltà burocratica?

“Sì, problemi di tipo burocratico ci hanno rallentato ulteriormente. Da mesi insistiamo con la società responsabile per sbloccare le ultime pratiche e consentire finalmente l’accensione completa dell’impianto”.

Quando si potrà dire “missione compiuta”?

“Dovremmo essere arrivati al dunque: contiamo di vedere presto il nuovo impianto attivo e funzionante in tutti i suoi punti, a beneficio dei cittadini di Taceno”.

RedVN

> LA LETTERA SUI LAMPIONI DI TACENO: