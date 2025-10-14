VENT MOTO: GIACOMO LEONE È IL NUOVO DIRETTORE COMMERCIALE

INTROBIO – Vent Moto, storica azienda introbiese fondata nel 1983 come HM e rinata nel 2017, ha annunciato l’ultima novità all’interno della società: Giacomo Stefano Leone è stato nominato direttore commerciale.

Con una consolidata esperienza di oltre 25 anni nel settore motociclistico e automotive, Leone avrà il compito di guidare la strategia commerciale globale del marchio, rafforzando la rete vendita e la presenza internazionale dell’azienda.

Ingegnere meccanico laureato al Politecnico di Milano, Leone ha maturato un percorso professionale in realtà di primo piano come FCA, Piaggio, Rizoma ed Energica Motor Company, dove ha contribuito in modo determinante all’espansione della rete commerciale e alla crescita dei volumi di vendita a livello mondiale.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Vent Moto in un momento così dinamico per l’industria delle due ruote”, ha dichiarato Giacomo Leone. “Il marchio possiede un enorme potenziale, e sono convinto che, attraverso un lavoro di squadra e una strategia mirata ai mercati chiave, potremo raggiungere risultati ambiziosi in tempi rapidi”.

RedEco