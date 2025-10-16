CAMPIONE, MAXI RICHIESTA DANNI A EX CONSIGLIERI (PURE UN VALSASSINESE)

CAMPIONE D’ITALIA (CO) – Scossone a Campione d’Italia: la società che gestisce il Casinò ha avviato una procedura arbitrale chiedendo oltre 750 milioni di euro di risarcimento agli ex amministratori in carica fino al 2018. La richiesta è stata depositata alla Camera arbitrale di Milano e riguarda sindaci, politici e professionisti legati alla gestione della casa da gioco prima del fallimento.

L’arbitrato nasce dal presidente uscente del Cda del Casinò Mario Venditti, l’ex Procuratore di Pavia ora in pensione coinvolto con l’ipotesi di reato di corruzione in…

