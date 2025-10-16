CALCIO, LECCO-BRESCIA: DA OGGI IN VENDITA I BIGLIETTI

LECCO – In occasione della partita della 10ª giornata del Girone A del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26 tra Lecco e Union Brescia in programma domenica 19 ottobre alle 20:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi, il club ha reso noto tutte le informazioni sui prezzi e sulle modalità di acquisto dei biglietti.

Modalità di vendita

La vendita online inizia giovedì 16 ottobre alle 13 sul sito Etes.it .

La vendita fisica in sede allo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6), inizia venerdì 17 ottobre alle 10:30. La biglietteria è aperta dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18, e domenica 19 ottobre 2025, giorno della partita, a partire dalle 17:30. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.