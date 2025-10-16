CONFINDUSTRIA COMO, LECCO E SONDRIO VERSO LA FUSIONE NEL 2027

LECCO – Confindustria di Como, Lecco e Sondrio si prepara a fondersi in un unico organismo, un traguardo previsto entro la primavera del 2027. Marco Campanari, rappresentante di Confindustria Lecco e Sondrio, ha comunicato questa decisione durante l’assemblea generale del 2026, precisando che le assemblee straordinarie delle due associazioni si pronunceranno sul progetto di integrazione.

Il nuovo ente territoriale che verrà costituito sarà importante a livello dimensionale, posizionandosi tra le prime dieci associazioni del sistema Confindustria e sarà caratterizzato da una solida base patrimoniale.

La decisione, approvata all’unanimità pochi giorni fa dai consigli generali riuniti presso Lariofiere a Erba, apre la strada a un’attenta valutazione della fattibilità dell’iniziativa nei prossimi mesi.