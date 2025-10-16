SONDAGGIO VN. INFORTUNI SUL LAVORO: I LETTORI CHIEDONO PIÙ PREVENZIONE

VALSASSINA – Dopo il confronto sulla vaccinazione antinfluenzale, Valsassinanews ha aperto un nuovo sondaggio su un tema delicato e attuale: la sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli infortuni continuano a verificarsi, anche in contesti locali, e la domanda è inevitabile: si sta facendo abbastanza per prevenirli?

SICUREZZA SUL LAVORO: MANCANO GLI INTERVENTI, SERVE UNA MAGGIORE PREVENZIONE

Il sondaggio ha raccolto 191 voti, e i risultati mostrano una percezione diffusa di insufficienza nelle misure adottate. La maggioranza relativa (49%, 94 voti) ha risposto “No”, segnalando una forte richiesta di interventi più incisivi. Un altro 23% (43 voti) riconosce che “ci sono sforzi, ma non sufficienti”, mentre solo il 19% (37 voti) ritiene che “si stia facendo abbastanza”.

Le posizioni più disilluse o indecise restano minoritarie: il 4% (7 voti) ha dichiarato di non avere un’opinione precisa, il 3% (6 voti) ha liquidato il tema come “il solito magna-magna”, e il 2% (4 voti) non è interessato all’argomento.

Il dato più significativo è la richiesta di maggiore impegno da parte di istituzioni e aziende. La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un tema secondario: formazione, controlli, cultura della prevenzione e responsabilità condivisa sono le chiavi per invertire la tendenza.

Risposta Percentuale Voti No 49% 94 Ci sono sforzi, ma non sufficienti 23% 43 Sì 19% 37 Non ho idee precise in proposito 4% 7 È sempre il solito magna-magna 3% 6 L’argomento non mi interessa 2% 4

PROSSIMO SONDAGGIO: COSA PENSI DELLA CACCIA?

Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda un argomento che divide da sempre: la caccia. Barbarie da cancellare o tradizione da mantenere?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 23 ottobre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS