SONDAGGIO VN. INFORTUNI SUL LAVORO: I LETTORI CHIEDONO PIÙ PREVENZIONE

VALSASSINA – Dopo il confronto sulla vaccinazione antinfluenzale, Valsassinanews ha aperto un nuovo sondaggio su un tema delicato e attuale: la sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli infortuni continuano a verificarsi, anche in contesti locali, e la domanda è inevitabile: si sta facendo abbastanza per prevenirli?
SICUREZZA SUL LAVORO: MANCANO GLI INTERVENTI, SERVE UNA MAGGIORE PREVENZIONE
Il sondaggio ha raccolto 191 voti, e i risultati mostrano una percezione diffusa di insufficienza nelle misure adottate. La maggioranza relativa (49%, 94 voti) ha risposto “No”, segnalando una forte richiesta di interventi più incisivi. Un altro 23% (43 voti) riconosce che “ci sono sforzi, ma non sufficienti”, mentre solo il 19% (37 voti) ritiene che “si stia facendo abbastanza”.
Le posizioni più disilluse o indecise restano minoritarie: il 4% (7 voti) ha dichiarato di non avere un’opinione precisa, il 3% (6 voti) ha liquidato il tema come “il solito magna-magna”, e il 2% (4 voti) non è interessato all’argomento.
Il dato più significativo è la richiesta di maggiore impegno da parte di istituzioni e aziende. La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un tema secondario: formazione, controlli, cultura della prevenzione e responsabilità condivisa sono le chiavi per invertire la tendenza.
|Risposta
|Percentuale
|Voti
|No
|49%
|94
|Ci sono sforzi, ma non sufficienti
|23%
|43
|Sì
|19%
|37
|Non ho idee precise in proposito
|4%
|7
|È sempre il solito magna-magna
|3%
|6
|L’argomento non mi interessa
|2%
|4
PROSSIMO SONDAGGIO: COSA PENSI DELLA CACCIA?
Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda un argomento che divide da sempre: la caccia. Barbarie da cancellare o tradizione da mantenere?
Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 23 ottobre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.