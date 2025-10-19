CORTENOVA, “MANITA” ALL’F.C.D. MERATE! 5-0 E RISALITA A CENTRO CLASSIFICA

CORTENOVA – Il Cortenova non conosce soste e travolge l’F.C.D. Merate con un netto 5-0, firmato dalla doppietta di Gianola e dai gol di D’Agostini, Garagnani e Ripamonti. Una prova di forza che rilancia i valsassinesi nella parte mediana della classifica del girone L di Seconda Categoria lecchese.

Sul campo di Bindo, la squadra di mister Tantardini impone sin da subito il proprio ritmo: al 13° apre le marcature D’Agostini con un bel diagonale su assist di Federico Gianola, seguito cinque minuti dopo dal raddoppio di Garagnani in mischia dopo un corner. Allo scadere del primo tempo Lorenzo Gianola cala il tris, indirizzando la sfida sui binari giusti. Il classe 2006 segna di testa il primo goal in prima squadra, su cross di Gerosa.

Nella ripresa, ancora Gianola fa 4-0 al 18°, e appena due minuti dopo Ripamonti dopo bella iniziativa di Tarcisio Fazzini completa la cinquina che chiude la partita tra gli applausi del pubblico di casa. Al 40′ abbaglio dell’arbitro che non vede un gol di Caporaletti con tiro che aveva superato la linea di porta di almeno 50 centimetri.

LA GRADUATORIA SI FA INTERESSANTE

Grazie a questo successo, il Cortenova sale nelle prime posizioni del girone L, portandosi in zona playoff nella scia del Montevecchia, attuale capolista con una marcia fin qui quasi perfetta.

Il distacco tra le due squadre resta minimo, e il gruppo gialloblù sembra in netta crescita settimana dopo settimana, forte di un rendimento difensivo solido e un attacco che comincia a girare al meglio.

IL PROSSIMO TURNO: SFIDA D’ALTA CLASSIFICA A MONTEVECCHIA

Domenica 26 ottobre, nella settima giornata di campionato, il Cortenova farà visita proprio al Montevecchia, primo in classifica. Un confronto diretto che si preannuncia infuocato e che potrebbe rimettere pienamente in corsa i valsassinesi per il vertice del girone. Mister Tantardini ritrova fiducia e continuità nei suoi uomini migliori e potrà contare sul rientro di alcuni elementi chiave per il big match, che rappresenta un vero banco di prova per misurare le ambizioni stagionali del gruppo.

“Vittoria mai in discussione – commenta il tecnico gialloblu -, complimenti a tutta rosa per serietà dimostrata oggi ma un applauso va a Lorenzo Gianola che oltre alla doppietta di oggi ha dimostrato in settimana negli allenamenti di meritare la prima squadra. Poi finalmente segnano pure i centrocampisti, con D’Agostini e Rripamonti, e per la seconda volta non prendiamo gol. Adesso ci aspetta la difficile trasferta in coppa a Grosio, poi riprenderemo in campionato con l’altro impegnativo turno esterno a Montevecchia. Da segnalare che entrambe le squadre sono le capolista dei rispettivi gironi”.

