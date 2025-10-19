TERZA SCONFITTA DI FILA, IL CASARGO SPROFONDA IN UNA CRISI SENZA FINE

VERCURAGO – A Vercurago arriva un’altra domenica amara per il Centro Sportivo Casargo, battuto con un netto 4-1 che riflette pienamente l’andamento di un incontro iniziato nel peggiore dei modi. Dopo appena pochi minuti, i padroni di casa hanno sbloccato il risultato e chiuso il primo tempo avanti 2-0, indirizzando una partita che i valsassinesi non sono mai riusciti a riaprire.

Nella ripresa, complice anche l’espulsione di un giocatore avversario al 29’ del secondo tempo per doppia ammonizione, il Casargo ha cercato di reagire trovando un gol che ha reso meno pesante il divario finale. Tuttavia, due gravi disattenzioni difensive in contropiede hanno permesso al Vercurago di dilagare fino al 4-1 conclusivo.

Le parole del presidente del CS Casargo, Carlo Pasquini, riassumono la delusione di giornata:

“Abbiamo preso un gol ancora dopo pochi minuti, il primo tempo si è chiuso sul due a zero. Nella ripresa c’è stata una reazione e loro al 29′ del secondo tempo sono rimasti in dieci per doppia ammonizione. Abbiamo reagito, c’è stato un salvataggio sulla riga ma in contropiede si sono subiti il 3° e il 4° gol per un errore difensivo”.

Situazione in classifica

Con questa sconfitta, il Casargo resta fermo a 9 punti, in piena zona bassa del girone A di Terza Categoria Lecco, superato proprio dal Vercurago che sale a quota 12. Il periodo difficile prosegue con la terza battuta d’arresto consecutiva, dopo i ko con Assese e Victoria. La squadra dell’Alta Valle, rientrata quest’anno nei ranghi FIGC dopo l’esperienza nel CSI, aveva iniziato il torneo con ben altre aspettative, ma ora è chiamata a una reazione d’orgoglio per evitare di scivolare nei bassifondi.

Prossimo turno

Domenica 26 ottobre, nella settima giornata, il CS Casargo farà visita all’Arcadia Dolzago, formazione di alta classifica e una delle più in forma del girone. Una trasferta sulla carta complicata, ma che potrebbe rappresentare l’occasione giusta per invertire la rotta e ritrovare fiducia in vista della seconda parte di campionato.

