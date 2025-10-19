VALBIANDINO, TORNA L’EVENTO ANNUALE ‘PINALDO’ PER ALDO E PINA BERGAMINI

VALBIANDINO (INTROBIO) – Come tradizione, da oltre 10 anni, nel mese di ottobre, a 43 anni dal matrimonio celebrato a Cellole di San Gimignano, si è rinnovato in Biandino l’appuntamento annuale della famiglia Bergamini.

Una giornata fresca con sole e velature a tratti ha accompagnato il tradizionale “Pinaldo”, anniversario di matrimonio dei coniugi Aldo e Pina Bergamini scomparsi in circostanze diverse rispettivamente 12 e 13 anni fa e che ha radunato, al Santuario della Madonna della Neve a Biandino, oltre novanta i partecipanti, tra parenti e amici, che si sono avventurati in valle. La maggior parte del gruppo è salito a piedi con don Marco Magnani, responsabile della pastorale giovanile della chiesa di Santa Marcellina a Milano, che ha celebrato la santa Messa coadiuvato da don Gioele Bergamini da poco ordinato diacono nel Duomo di Milano e grazie alla presenza dei volontari e alla disponibilità del parroco don William.

Per l’occasione è stata stampata una maglietta che i partecipanti hanno indossato, opera di Sofia e Luca, i figli della coppia, con l’immagine ricordo dell’anno, il disegno di fiori di montagna con 3 api che ronzano intorno a significare i 43 anni della ricorrenza. Nell’occasione sono stati ricordati il papà Ugo e la mamma Pina, conosciutissimi in paese e anche loro scomparsi da alcuni anni.

Il santuario di Biandino è sempre stato a cuore ai Bergamini che sempre sono presenti alla S. Messa del 5 agosto e hanno quindi scelto quel luogo per il ricordo dei loro cari. Dopo la celebrazione, i convenuti si sono ritrovati a pranzo prima di ridiscendere a valle.