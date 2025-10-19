ASNIN: FUOCO VIVO, CASTAGNE E COMUNITÀ AI GIARDINETTI DEGLI ALPINI

CORTABBIO (PRIMALUNA) – Nel pomeriggio di oggi si sta svolgendo a Cortabbio la tradizionale Castagnata degli Asnin, organizzata dal gruppo Asnin de Cortabi in collaborazione con gli Alpini. L’evento, ospitato dai giardinetti degli Alpini, ha richiamato numerosi partecipanti, tra residenti e visitatori.

Sotto il tendone allestito per l’occasione, vengono distribuite caldarroste, vin brulè, tè caldo e merende dolci e salate. I volontari sono all’opera tra padelle forate e pentoloni sospesi sul fuoco, mentre le famiglie si godono un pomeriggio all’insegna della convivialità.

L’iniziativa, ormai appuntamento fisso dell’autunno valsassinese, conferma il suo ruolo di punto d’incontro per la comunità locale, tra tradizione, semplicità e spirito collaborativo.

C A.M.