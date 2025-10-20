10 ANNI IN ALTA VALLE PER DON BRUNO, IL ‘GRAZIE’ DEL SINDACO PASQUINI

CASARGO – La messa di domenica a Margno ha racchiuso in una celebrazione sentita e partecipata la gratitudine delle comunità valsassinesi a Don Bruno Maggioni, che proprio ieri ha festeggiato i 10 anni di servizio in Alta Valle. Alle dediche dei fedeli si aggiungono le parole ricche di gratitudine del sindaco di Casargo Antonio Pasquini, che ha voluto evidenziare la ricchezza del ministero del sacerdote: “In questi dieci anni di sacerdozio in Alta Valsassina, Don Bruno Maggioni ha saputo farsi voler bene da tutti per il suo modo unico di vivere la fede: con gioia, semplicità e profondità.

Lo abbiamo visto celebrare Messa nelle chiesette della nostra alta valle, tra gli alpeggi e la nostra gente, sempre con quel sorriso contagioso e quella luce negli occhi che parlano da soli”.

“Con il suo celebre “Mamma Maria!” e la sua capacità di unire spiritualità e umanità – ha sottolineato il primo cittadino – , Don Bruno ha portato un Vangelo fatto di vicinanza, semplicità di ascolto e di allegria contagiosa. Un sacerdozio diverso da quelli a cui eravamo abituati, ma non per questo meno profondo”.

“È stato bello domenica ritrovarci come comunità per condividere la gioia del dare, quella gioia semplice e, a nome della comunità di Casargo, lo ringrazio per questi dieci anni di cammino”, ha concluso Pasquini.

RedAlV

