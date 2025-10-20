LO INSEGUE PER CHILOMETRI DURANTE UN GIRO IN BICI: CANE SMARRITO

ALTA VALSASSINA – Giovanni Bob Bellati di Premana ha pubblicato su un suo profilo social una storia particolare, che ha attirato anche la nostra attenzione perché dimostra quanto sia facile smarrire un cane.

“Oggi – scrive qualche giorno fa Bob – durante il mio giro in bici mi è accaduta una cosa strana. In Ortighera, poco dopo il Pian delle Betulle, sorpasso alcune persone con un cane al seguito e questo, non legato al guinzaglio, mi si fionda dietro, mi va davanti e non c’è più verso di metterlo alle spalle. Penso che prima o poi desista, io mi fermo e usando italiano, premanese e cagnesco, lo invito a tornare sui suoi passi. Ma lui, appena accenno a ripartire, riprende la folle corsa: Lares Brüsaa, Sciich, Laghìt, Laach di Asen, Artiin….”.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">?</span>

“Qui dà segni di stanchezza, io vado in Varoon ma stavolta non mi segue – continua Giovanni -. Scendendo dalla Valvarrone lo ritrovo al Pè d’Artiin, ma non mi segue più. Una signora ha provato ad avvicinarsi per leggere la targhetta, ma lui non sembrava tanto d’accordo, e quindi… ha lasciato perdere”.

Infine l’appello a condividere il post “anche sui vari gruppi dedicati agli animali smarriti”.

RedAmb