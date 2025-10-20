LECCO-BRESCIA 0-1, VALENTE: “NON USCIAMO RIDIMENSIONATI”

LECCO – Federico Valente, tecnico della Calcio Lecco, commenta il ko casalingo per 1-0 contro l’Union Brescia, deciso da un gol di Spagnoli al 60′. La prima sconfitta in campionato, che però pesa moltissimo: i bresciani infatti agganciano a quota 21 i blucelesti al secondo posto, mentre il Vicenza allunga a +7.

“Il Brescia è venuto a Lecco con qualità individuale e furbizia nei singoli – spiega Valente – Oggi nel primo tempo ci siamo fatti male da soli con 2-3 palloni persi. Poi abbiamo reagito difendendo insieme. Dispiace per com’è andata a finire, non mi lamento mai. Ma sul gol preso sembra esserci un offside. Mi dispiace soprattutto aver perso in casa e per questo pubblico che ci ha aiutato tanto. Lo 0-0 era il risultato più giusto secondo me”.

“Noi puntiamo sui giovani, non so quanti 2006 o 2005 erano in campo – continua il tecnico – . Io non ho problemi a buttarli in campo. Chiaramente oggi l’esperienza ha dato una mano al Brescia, ma per i primi 30′ loro hanno sofferto. Dobbiamo ancora crescere, ma faccio comunque un complimento ai ragazzi anche se non siamo riusciti a entrare nella loro zona rossa. Non voglio nascondermi, ma qui c’era il Brescia, non una squadra qualsiasi”.