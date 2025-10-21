A BELLANO TORNANO GLI APPUNTAMENTI CON “DI MARTEDÌ”

BELLANO – La rassegna “Di martedì” organizzata dal Comune di Bellano torna con una nuova serie di appuntamenti culturali. Ogni primo martedì del mese sarà dedicato a un tema diverso. L’apertura è affidata oggi, 21 ottobre, alla botanica con la conferenza “La flora delle Grigne” tenuta da Pierfranco Arrigoni.
L’11 novembre il focus si sposterà sull’arte locale grazie a Clara Perego, che presenterà “Tesori nascosti. Viaggio alla Muggiasca, alla scoperta del territorio intorno al lago”. Il 9 dicembre Vincenzo Conesi parlerà di volontariato con “2026 Anno internazionale del volontariato. Esperienze passate e proposte future”.
La rassegna si chiuderà il 12 maggio con la musica: Paola Colombo, insieme agli studenti dell’indirizzo musicale dell’Ics “Monsignor Luigi Vitali” di Bellano, offrirà lo spettacolo “Respiri in un respiro”. Tutti gli incontri si terranno alle 21 nella sala civica di via Marinai d’Italia, un luogo pensato per favorire l’incontro, la scoperta e la condivisione.