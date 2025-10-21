LAMPIONI SPENTI A TACENO: “GRAZIE, MAGICAMENTE L’ILLUMINAZIONE È STATA ATTIVATA”

Buongiorno, ringrazio per la pubblicazione della lettera del 13 ottobre.
Con la presente vi informo che il vostro articolo è stato provvidenziale in quanto la pubblica illuminazione che risultava inattiva da agosto scorso magicamente dalla serata di ieri è stata attivata.
Non crediamo alle coincidenze, se non ci fosse stato il vostro interessamento ad oggi permarrebbe la situazione precedente.
Gentilmente chiedo di pubblicare quanto sopra che vuole essere un riconoscimento alla vostra testata giornalistica e un ringraziamento dai numerosi Tacenesi che parevano rassegnati.
Gerardo La Rana