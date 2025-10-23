AL “BELLO DELL’ORRIDO” BENEDETTA CENTOVALLI RACCONTA EMILY DICKINSON

BELLANO – Prosegue “Il bello dell’Orrido“, la rassegna di incontri letterari programmata fino alla fine di dicembre all’interno del progetto BAC Bellano Arte Cultura, l’itinerario culturale che si intreccia con un calendario di mostre d’arte e di eventi, promosso dal Comune in collaborazione con l’Associazione ArchiViVitali, la Pro Loco e il Cinema di Bellano.
Sabato 25 ottobre ospite della serata (alle 18 presso il cinema di Bellano, ingresso gratuito) è Benedetta Centovalli, editor e agente letteraria, tra le più autorevoli studiose della narrativa contemporanea, in dialogo con il curatore della rassegna Armando Besio sul tema “Il mondo in una stanza. A casa di Emily Dickinson“…