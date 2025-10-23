CACCIA: “TRADIZIONE DA CONSERVARE” PER IL 49%, MA IL DIVARIO RESTA AMPIO

VALSASSINA – Si è acceso anche quest’anno il dibattito sulla caccia (in Valsassina ma non solo), tema quanto mai sentito in un territorio ricco di biodiversità e storia rurale. La redazione di Valsassinanews ha proposto ai lettori un sondaggio on line per tastare il polso dell’opinione pubblica proprio all’inizio della nuova stagione venatoria, ottenendo grande partecipazione e punti di vista decisamente contrapposti.

I RISULTATI: LA TRADIZIONE PREVALE MA “DIVIDE”

Alla domanda “Cosa pensi della caccia?”, la risposta maggioritaria è stata “Tradizione da conservare”, scelta dal 49% dei votanti (576 preferenze). Una quota significativa, il 39% dei lettori (464 voti), ha però definito la caccia “Una inutile barbarie, da cancellare”, segno di un’opinione pubblica ancora profondamente divisa sul tema.

Più minoritarie le restanti posizioni: il 10% (113 voti) si è espresso per una regolamentazione più severa e controlli più stringenti. Il 2% (26 voti) ha bollato la questione come “il solito magna-magna”, mentre solo una manciata di lettori si è dichiarata senza una posizione precisa o disinteressata (rispettivamente 5 e 3 voti).

Opzione Voti Percentuale Tradizione da conservare 576 49% Una inutile barbarie, da cancellare 464 39% Va regolamentata meglio 113 10% È sempre il solito magna-magna 26 2% Non ho idee precise in proposito 5 0% L’argomento non mi interessa 3 0%

UN TEMA CHE RESTA ATTUALE

La caccia in Valsassina rappresenta una tradizione radicata, vicina alle pratiche e ai valori di molte famiglie locali, ma viene sempre più spesso messa in discussione da chi ne critica l’impatto su ambiente e fauna. Le posizioni polarizzate emerse dal sondaggio riflettono un confronto ancora aperto tra cultura e sensibilità ambientale. I risultati, come sempre, sono lo specchio di una comunità impegnata a dibattere temi centrali per la convivenza e la tutela del territorio.

Nel sondaggio attualmente in corso (chiusura giovedì prossimo, 30 ottobre) affrontiamo stavolta il tema del trasporto scolastico – anche alla luce di questo nostro articolo.

RedVN