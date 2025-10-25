COL RENATE IL LECCO RITROVA FOSCHI. “CALA IL BUIO” MA BASTA L’1-0 DI SIPOS

MEDA (MB) – Il Lecco di Valente ritrova il ‘vecchio’ mister Luciano Foschi al Favini di Meda (terreno di casa del Renate) con cinque assenze eccellenti: out Battistini, Ferrini, Furrer, Grassini e Voltan.
Il Lecco chiude in vantaggio il primo tempo conducendo per 1-0 al Comunale di Meda grazie alla rete di Sipos al 19’. La squadra di Valente si mostra aggressiva e compatta, riuscendo a colpire al momento giusto in una gara intensa e fisicamente dura. La partita si accende presto, con i padroni di casa che…
