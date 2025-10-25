DOMENICHE DI APPUNTAMENTI VARI NELL’AUTUNNO DI CASSINA VALSASSINA

CASSINA VALSASSINA – Cassina sta vivendo un autunno ricco di appuntamenti. Tre domeniche consecutive – dopo il 19, ancora il 26 ottobre e il 9 novembre – con occasioni diverse per ritrovarsi, divertirsi e partecipare.

Domenica 26 ottobre, Il Bar Parco Giochi Cassina Valsassina organizza Autunno al Parco, con inizio alle 12:30: a quell’ora sarà possibile pranzare in compagnia con polenta e funghi (è gradita la prenotazione), mentre dalle 14:30 si terrà la castagnata accompagnata dalla musica dal vivo dei Katapultra. Per info e prenotazioni contattare lo 0341 1650229 o visitare i social: Instagram: @bar_parco_giochi_cassina; Facebook: Bar Parco Giochi Cassina.

Domenica 9 novembre, il Gruppo Alpini di Cassina Valsassina invita la cittadinanza a una giornata di raccoglimento e convivialità allo Zucco della Croce: alle 11:45 la messa comunitaria, mentre alle 13 è previsto il pranzo presso il rifugio. Prenotazioni entro il 31 ottobre al numero 340 001 6262.

RedEve