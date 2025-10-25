SCI ALPINO: ASJA ZENERE ALLA COPPA DEL MONDO, NEL MIRINO LE OLIMPIADI

SOELDEN (AUT) – Oggi a Soelden prende il via la Coppa del Mondo femminile di sci alpino con il gigante sul ghiacciaio austriaco (prima manche alle 10, seconda alle 13). Tra le convocate c’è anche Asja Zenere, 28 anni, vicentina di origine ma barziese d’adozione, che punta a conquistare un posto per i Giochi di Milano-Cortina.
La gara assume un peso particolare per la Nazionale italiana, orfana di due big: Federica Brignone, ancora ferma dopo l’infortunio di aprile, e Marta Bassino, costretta allo stop per una frattura al piatto tibiale. Accanto alla capitana Sofia Goggia, si apre così lo spazio per nuove protagoniste, tra cui spicca la campionessa valsassinese.
Zenere arriva all’appuntamento forte di due vittorie nei giganti della South American Cup in Argentina e di una posizione numero 17 nel ranking mondiale, la più alta della sua carriera. Un pettorale di rilievo nella prima manche potrebbe rivelarsi decisivo per entrare tra le migliori trenta e restare in corsa per la qualificazione olimpica.
Assente invece Roberta Melesi: la ballabiese non è stata convocata per Soelden, ma avrà altre occasioni per mettersi in evidenza.
RedSpo