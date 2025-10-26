BRAVO CORTENOVA: RIMONTA DUE VOLTE LA CAPOLISTA CON CIRESA E DIAKHATE

MONTEVECCHIA – Bel pareggio in rimonta e buoni per sorridere in casa Cortenova, che torna dalla difficile trasferta di Montevecchia con un punto prezioso ottenuto recuperando due volte contro la capolista. La gara, valida per la Seconda categoria girone L, è terminata 2-2 ed è stata ricca di emozioni e ribaltamenti di fronte.

Avvio di gara combattuto, con i padroni di casa che hanno subito messo in evidenza le proprie qualità andando in vantaggio dopo soli 3 minuti con F. Penati. Il Cortenova però non è rimasto a guardare e ha trovato il pari con una conclusione di destro di Ciresa, al 10°, su cross in area di Sergio Fazzini: 1 a 1.

Poi valsassinesi di nuovo in svantaggio sotto la pressione della formazione brianzola – ancora una volta per merito di Penati, col 2-1 realizzato in mischia poco prima della mezzora nella prima frazione di gioco. Bellati da solo tira alta la palla del possibile 2 a 2 e al

36′ l’11 locale colpisce in girata da fuori area la parte superiore della traversa.

Decisivo però il carattere della squadra valsassinese, che nella ripresa spinge veramente forte e trova con determinazione la rete del definitivo 2-2, grazie a Diakhate di tacco al 16′ su passaggio di D’Agostini. Successivamente Ciresa di testa colpisce la traversa a portiere battuto.

Nel finale il Montevecchia spinge, ma i gialloblu difendono con forza il 2 a 2, portando a casa un pareggio di grande valore, perché conquistato sul campo della squadra attualmente in testa al girone. Il punto permette al Cortenova di mantenersi in corsa nella parte medio-alta della classifica, confermandosi formazione compatta e difficile da battere.

Prossimo appuntamento per i gialloblu in casa: nell’ottava giornata di campionato arriva a Bindo l’O.S.G.B. Merate: l’obiettivo è dare continuità e cercare una vittoria che manca da un paio di turni.

–

Ma la risposta di Montevecchia conferma la solidità e la grinta della squadra guidata da mister Andrea Tantardini.

RedSpo