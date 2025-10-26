DOLZAGO-CASARGO 1-0: KO DI MISURA, UNA CLASSIFICA CHE ORA PREOCCUPA

CASARGO – Debacle di misura per il Centro Sportivo Casargo in trasferta sul campo del Dolzago, con i padroni di casa che hanno avuto la meglio per 1-0 grazie a una rete decisiva che punisce la formazione dell’Alta Valsassina e la lascia nelle zone basse della classifica. Il Casargo fatica a trovare continuità di risultati e, dopo diversi KO consecutivi anche pesanti, la squadra rimane invischiata in una situazione di classifica complicata e dovrà invertire al più presto la rotta.

Situazione in classifica

La sconfitta contro il Dolzago lascia il Casargo nella parte medio-bassa della classifica della Terza Categoria – Girone A di Lecco, con poche lunghezze raccolte nelle prime giornate e una difesa che continua a subire. Le formazioni di vertice come Pagnano e Due Vi allungano, mentre l’Alta Valle resta chiamata a una rapida reazione per non perdere ulteriore terreno dalle posizioni che contano.

Prossimo turno per il Casargo

Il calendario non offre facili vie d’uscita: nella prossima giornata il 2 novembre il Casargo sarà in casa contro il Pagnano, un’occasione impegnativa ma anche fondamentale per provare a conquistare punti pesanti e tentare di invertire il trend negativo avviato nelle ultime partite. Servirà un cambio di passo, sia a livello difensivo che offensivo, per ritrovare fiducia e rilanciare gli obiettivi di stagione della squadra dell’Alta Valle.

RedSpo