INCENDIO DOPO INCIDENTE A CASSINA: ACCERTAMENTI SUL GUIDATORE. VIDEO

CASSINA VALSASSINA – Paura nella serata di sabato lungo la SP64, dove intorno alle 22.30 un’auto è uscita di strada nel territorio di Cassina, prendendo fuoco poco dopo l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa per domare le fiamme e verificare la presenza di eventuali occupanti, ma le ricerche hanno dato esito negativo: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le forze dell’ordine hanno effettuando accertamenti sul proprietario del veicolo per chiarire le circostanze dell’accaduto e verificare chi fosse alla guida al momento dell’incidente.

RedCro