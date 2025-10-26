DOLZAGO-CASARGO: OCCASIONE BUONA PER RIPARTIRE DOPO LA “MINI CRISI”?

CASARGO – Periodo nero per il Centro Sportivo Casargo, reduce dalla terza sconfitta consecutiva e da una crisi che sembra non volersi interrompere. La netta battuta d’arresto per 4-1 in casa del Vercurago ha ulteriormente complicato il cammino dei valsassinesi, che dopo una partenza positiva sono scivolati nelle zone basse della classifica a quota 9 punti. Lo ha confermato il presidente Carlo Pasquini, evidenziando come la squadra abbia subito due reti già nel primo tempo e non sia riuscita ad approfittare nemmeno della superiorità numerica nella ripresa, cedendo alle ripartenze avversarie e incassando altri due gol in pochi minuti. Un dato, quello delle disattenzioni difensive, che pesa come un macigno sulla stagione biancoverde.

La settima giornata di campionato di terza categoria lecchese propone ora un banco di prova non semplice: oggi, domenica 26 ottobre il Casargo farà visita al Dolzago, formazione di alta classifica e tra le più in forma del girone. Servirà una svolta psicologica e una difesa più solida per evitare la quarta sconfitta consecutiva e rilanciare un ambiente scosso dalle delusioni recenti. Sarà fondamentale anche la reazione d’orgoglio di un gruppo che, dopo il ritorno nei campionati FIGC, deve dimostrare di essere all’altezza delle aspettative di inizio stagione.

Appuntamento decisivo quindi, contro un avversario ostico ma non impossibile, per invertire la tendenza e ritrovare fiducia in vista dei prossimi incroci.

RedSpo